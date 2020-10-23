Близькі загиблих в авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвом мають намір подати в суд, "якщо провину покладуть на екіпаж"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, такою стала реакція на попередні висновки урядової комісії з розслідування обставин авіакатастрофи.
За словами віцепрем'єр-міністра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, були встановлені як основні причини катастрофи, так і побічні. Так, серед низки причин є як помилки пілотів, так і технічні несправності літака, а саме відмова системи ПРТ-24 (система "граничного регулювання температури").
Мати загиблого капітана Ірина Кишеня розповіла ТСН, що перекладання провини на екіпаж для сімей очікувано. І якщо в наступну середу на засіданні уряду в фінальному звіті дійсно прозвучать анонсовані віцепрем'єром висновки урядової комісії, родичі будуть подавати в суд.
"Я дуже обурена, бо це ми й очікували, що всю провину покладуть на екіпаж. Чесно кажучи, дуже легко все списати на загиблих хлопців і дуже важко, щоб "вгорі" хтось відповів за це. Ми будемо звертатися до Міністерства оборони і в письмовому вигляді, і дзвонити на гарячу лінію, і подавати в суд", - заявила Ірина Кишеня.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.
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Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.