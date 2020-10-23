Понад 60 зі 137 підприємств "Укроборонпрому" будуть корпоратизовані, 19 - передадуть на приватизацію, - Уруський

Понад 60 підприємств зі 137, які входять до системи "Укроборонпрому", будуть корпоратизовані.

Про це сказав на пресконференції віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Понад 60 підприємств складуть майбутнє обличчя оборонно-промислового комплексу України, всі вони будуть корпоратизовані. Перетворені з державних і казенних підприємств у приватні і акціонерні товариства", - сказав він.

Після цього планується утворити 9 холдингових компаній за напрямками: бронетанкова техніка, радарні системи, морські системи, високоточне озброєння, боєприпаси, авіаремонтні сисиеми. Ці шість холдингових компаній увійдуть до складу державної холдингової компанії з попередньою назвою "Оборонні системи України".

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Три інші холдингові компанії – "Антонов", авіадвигунобудування і ракетно-технічний центр "Південний" - увійдуть до складу другої державної холдингової компанії "Аерокосмічні системи України".

За словами Уруського, таким чином у результаті буде створено дві державні холдингові компанії - одна у складі шести, інша - трьох холдингових компаній. У них буде впроваджена корпоративна система управління. Тобто і в одній, і в другій холдинговій компаніях буде незалежна наглядова рада . "Сто відсотків акцій поки залишатиметься у державі, управляти цими акціями будуть державні холдингові кампанії", - уточнив віцепрем’єр.

Він також повідомив, що 21 підприємство, яке входило до системи Укроборонпрому, наразі перебуває на окупованій території. "Але вони знаходяться у полі нашої уваги, і після звільнення територій будемо вирішувати питання що з ними робити", - сказав Уруський.

За його словами, 19 збиткових підприємств будуть передані до Фонду державного майна. "Є і підприємства, які не мають замовлень, але мають серйозні активи. Такі підприємства треба продати, а гроші спрямувати в оборонний фонд", - сказав Уруський.

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