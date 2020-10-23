Звільнено керівників 5 регіональних митниць

Державна митна служба звільнила керівників Київської, Галицької, Волинської, Буковинської та Дніпровської митниць, а також Координаційно-моніторингової митниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держмитслужби.

"Сьогодні, 23 жовтня, звільнені від виконання обов'язків начальника митниці Держмитслужби керівники: Київської (Слічко С.В.), Галицької (Цабак В.Я.), Волинської (Вісьтак І.Я.), Буковинської (Терещук Ю.В.), Дніпровської (Мусієнко О.І.), Координаційно-моніторингової (Нідерман С.С.) митниць", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що незабаром будуть призначені нові керівники цих митниць, серед основних завдань яких буде забезпечення курсу на реформування митниці та налагодження ефективної роботи територіальних підрозділів.

Нагадуємо, раніше Кабінет Міністрів звільнив з посади т.в.о. голови Державної митної служби Андрія Павловського і призначив на його місце першого заступника голови Євгена Єнтіса.

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