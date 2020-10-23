Пам'ятник Небесній Сотні осквернив студент столичного Університету комунікацій Борисенко з Донецька. Він мусить бути відрахований, - Бутусов
Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Цензор.НЕТ звернеться до Університету комунікацій, щоб студент Борисенко був відрахований. Злочинці комунікаціями займатися не повинні", - зазначає журналіст.
За його словами, проти Борисенка відкрито справу за статтею 296 - хуліганство, яка передбачає покарання - арешт до 6 місяців, обмеження волі до 5 років або штраф до 34 тисяч гривень.
Бутусов також розраховує, що Борисенко посидить у камері 6 місяців за скоєне.
Нагадаємо, вночі 22 жовтня на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що в телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщено відео, де невідомий чоловік справляє нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ у столичній поліції, зловмисника звати Іларіон Олегович Борисенко, 25.11.1998 року народження. Цей 21-річний житель Донецька, де він прописаний по вулиці Кадієвська, приїхав до Києва і вчиться в Державному університеті комунікацій на 3-му курсі.
Проживає Борисенко в гуртожитку університету на вулиці Солом'янська, 7А.
Щоб отримати паспорт України, приїжджав до Волновахи з Донецька в січні 2015-го. У 2017-му приїхав до Києва, отримав закордонний паспорт, вступив до вишу.