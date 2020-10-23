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5,6 млн економічно активного населення України відсутні на податковій карті, - голова ДПС Любченко

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5,6 млн економічно активного населення України відсутні на податковій карті, - голова ДПС Любченко
Майже 5,6 млн українців відсутні на податковій карті України.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Олексій Любченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Податкова служба України досить тривалий час не бачить на податковій карті з економічно активного населення 5,6 млн громадян", - сказав чиновник.

Держреєстр фізосіб містить інформацію про 44,1 млн осіб, без урахування території ООС - 37,6 млн.

"Минулого року 19,7 млн громадян, або 45%, отримали різні доходи на 2 трлн грн. Із них доходи у вигляді зарплати - 11,6 млн громадян на 1,153 трлн грн, причому 2,1 млн - це пенсіонери. Тобто реально зарплату отримували лише 9,5 млн людей непенсійного віку", - пояснив Любченко.

"Офіційно у 2019 році 13,4 млн економічно активних громадян, або 30% всього населення, не отримують доходів (зокрема студенти, інваліди, домогосподарки тощо)", - додав він.

Згідно з даними Пенсійного фонду, розмір середньомісячної зарплати, з якої стягують єдиний соціальний внесок (ЄСВ), за минулий рік становив 9,205 тис. грн. Тобто ЄСВ - 2,025 тис. грн. Середній розмір пенсії у минулому році - 3,083 тис. грн.

"Зрозуміло, що необхідні дотації. Але за законом Пенсійному фонду має вистачати ЄСВ. Якщо виходити з цих даних, ставку ЄСВ потрібно підвищувати до 34% - це утопія. Значить, потрібно збільшити кількість платників", - зазначив голова ДПС.

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Топ коментарі

  • No48
    Дятел, сделайте адекватную налоговую систему и перестаньте пи*дить бабки из бюджета. И удивишься сколько средств будет в бюджете. На все хватит. Начиная от нормальных пенсий и до современного оружия.
    А то бл* уже не знаете куда ворованное распихивать, казлы.
  • dwt
    да какие налоги, сами же сказали, что через 15 лет пенсии мне не видать 5,6 млн экономически активного населения Украины отсутствует на налоговой карте, - глава ГНС Любченко - Цензор.НЕТ 3922
    а эта треть работает неофициально, а у нас или за границей, но большинство не имеют постоянной работы или совсем никакой
  • Sergey Yanchenko
    Главное чтоб у вас ахметка с Беней и иже с ним не пропадали с этой Карты ! А остальным надо как то прокормить свои семьи .
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