Щонайменше 14 тисяч осіб стали жертвами війни на Донбасі, - Резніков

Через агресивні дії Російської Федерації проти України постраждали щонайменше 9,5 млн українців. Унаслідок війни на Донбасі тільки на підконтрольних українському уряду територіях загинули щонайменше 14 тисяч осіб.

Таку заяву зробив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, через війну в той чи інший спосіб пройшли майже 7 млн громадян - мешканців Донецької та Луганської областей. Учасниками бойових дій на Донбасі стали щонайменше 420 тисяч українських громадян.

"Близько половини мешканців цих областей перебувають за межами своїх домівок, бо були змушені втікати від війни. Близько 2,5 млн громадян України є жертвами окупації Криму, а ті, хто лишилися там, потерпають від утисків", - наголосив віце-прем'єр.

Резніков додав, що станом на сьогодні близько 300 тисяч українських громадян пройшли через примусову паспортизацію на Донбасі, а в Криму - російські паспорти отримали чи не 90% населення.

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