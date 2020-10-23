Україна не поставлятиме воду в Крим до його повної деокупації: жодні переговори з РФ на цю тему не ведуться, - Резніков
"Ніякої поставки води в Крим з боку України до повної деокупації не буде. Жодних переговорів на цю тему ми не ведемо ні офіційно, ні неофіційно, ніяк", - сказав Рєзніков на Спеціальному київському безпековому форумі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він пояснив, що обсяги споживання води в Криму збільшилися через мілітаризацію Росією півострова, збільшення витрат на військові потреби, завезення додаткового населення з материкової Росії. Резніков підкреслив, що відповідальність за всі гуманітарні потреби несе держава-окупант.
"Тому питання і розповіді з боку РФ про те, що щось там не вирішується, і це має вирішувати українська сторона, є нікчемними. На сьогодні вони несуть відповідальність за забезпечення будь-якої гуманітарної потреби, зокрема водопостачання", - резюмував віцепрем'єр.