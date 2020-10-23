На Донбас насувається екологічна катастрофа і радіаційне забруднення, - Резніков

Донбас перебуває на межі екологічної катастрофи через радіаційне забруднення. Україна вже звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії щодо проведення моніторингової місії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час Київського безпекового форуму.

"Донбас перебуває на межі екологічної катастрофи. Не тільки через забруднення повітря, ґрунту, вибухів боєприпасів і мінування - там присутнє і ядерне забруднення. Мало хто знає, але в 1979 році на території шахти "Юнком", яка зараз на окупованих територіях, радянська влада здійснила ядерний вибух 0,3 кілотонни в тротиловому еквіваленті. Після того капсулу залишили в шахті, але постійно відкачували воду, щоб запобігти потраплянню радіації в ґрунт і воду. Два роки тому окупаційна влада припинила відкачування води, і радіація вже надходить у горизонт питної води", - розповів міністр.

Резніков також зазначив, що припинено відкачку води з декількох десятків інших шахт, і це вже через кілька місяців призведе до екологічної катастрофи не тільки на Донбасі, а й у Ростовській області РФ.

"Я звернувся до МАГАТЕ про проведення експертизи, моніторингової місії. На сьогодні питання, чи пропустять моніторингову групу на окуповані території, поки відкрите. Я сподіваюся, що спостерігачі таки потраплять туди і зафіксують ситуацію з радіоактивним забрудненням", підсумував Резніков.

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