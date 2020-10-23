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СБУ затримала на Київщині озброєних "активістів", джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено). ФОТОрепортаж

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На Київщині співробітники Служби безпеки України затримали учасників однієї з громадських організацій, яку фінансували народні депутати для участі у рейдерських захопленнях, мітингах та протестних акціях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ затримала на Київщині озброєних активістів, джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) 01

За даними досудового слідства встановлено, що об’єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій. Під виглядом спортивного об’єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях. Крім того, за інформацією правоохоронців, контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією.

Джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах стверджує, тітушки підпорядковувалися розпорядженням голови політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники об’єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю та боєприпаси. У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України задокументували збут учасниками ГО двох партій амфетаміну.

Під час обшуків, проведених за адресами проживання основних фігурантів, правоохоронці вилучили ручний гранатомет, гранату РГО із запалом до неї, 7 саморобних вибухових пристроїв, пістолет "Шмайсер" калібру 9 мм, пристрої для відстрілу гумових набоїв, 70 набоїв різного калібру, розфасовані наркотичні засоби, сім-картки кількох мобільних операторів, телефони, комп’ютерну техніку.

СБУ затримала на Київщині озброєних активістів, джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) 02
СБУ затримала на Київщині озброєних активістів, джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) 03
СБУ затримала на Київщині озброєних активістів, джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) 04

Двох активних учасників угруповання співробітники спецслужби затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за місцями проживання, ще троє "активістів", які переховуються від органів досудового розслідування, перебувають у розшуку.

СБУ затримала на Київщині озброєних активістів, джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) 05

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СБУ затримала на Київщині озброєних активістів, джерело говорить, що це тітушки Медведчука (оновлено) 06

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у скоєнні злочинів.

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Топ коментарі

  • Серый Вовк
    Перевести активных титушек в пассивных петухов ... На Киевщине задержаны вооруженные "активисты", которых финансировали нардепы для участия в рейдерстве и протестных акциях, - СБУ - Цензор.НЕТ 1231
  • mrSmith
    А что же на последнем пистолете затерли надпись Форт-17 и номерок?
    Чтобы не выяснилось, что "активист" по совместительству мент?
    Или может получил наградной пистолет?
  • Некто Максим
    Без названия партии эта новость - не новость.
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