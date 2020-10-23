Німеччина і Франція не надто активно впливають на РФ, - генерал США Ходжес
"Нікого давно вже не дивує, що Кремль ніколи не виконує взятих на себе зобов'язань. Вони ніколи не дотримуються слова, якщо тільки їм не протистоїть чітка сила і конкретні протоколи верифікації... Тому ми повинні справляти неухильний вплив на Кремль, змушуючи його дотримуватися прийнятих зобов'язань. Якщо чесно, в цьому нам (США - ред.) дуже потрібна допомога Німеччини. На мій погляд, Німеччина і Франція не надто охоче впливають на Кремль - в першу чергу, через міцні економічні зв'язки", - сказав Ходжес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На його переконання, причиною такої ситуації також є те, що у Німеччини існує певне "почуття провини" з приводу загибелі мільйонів радянських людей під час війни.
"Я прожив в Німеччині кілька років, і знаю, що подібне "почуття провини" існує. І мені здається, це головна причина, чому німці не поспішають тиснути на Кремль", - зауважив генерал.
Водночас, за його словами, ситуація потроху починає змінюватися. "У тій же Німеччині отруєння пана Навального стало дуже значущою подією. Тобто, як Бундестагу, так і самій канцлеру Меркель поступово стає важко толерувати такі речі - і чим далі, тим гірше. Це видно також на прикладі "Північного потоку-2". Тому, як мені здається, потенціал тут криється саме у співпраці США з Німеччиною, в тонкій осмисленій роботі з союзниками, яка призведе до посилення тиску на Кремль і, в підсумку, притягненню його до відповідальності", - зауважив Ходжес.
Він додав, що Україні, на його думку, варто продовжувати докладати зусиль, щоб "завоювати повну довіру Західної Європи".