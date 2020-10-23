Аваков щодо заяви Зеленського про "здачу Криму без бою": "Українці зробили все, що могли, захищаючи себе"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна зробила все можливе, щоб запобігти анексії Криму в 2014 році, але мала обмежені можливості і сили.

Про це сказав Аваков на спеціальному Київському безпековому форумі, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про відповідальність винних у "здачі Криму без бою", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я розрізняю політичну риторику і факти. А факти того часу свідчили про те, що Україна має межу своїх можливостей і сил, щоб іти на ті чи інші кроки. І виходячи з цього слід оцінювати той час. І вважаю, що такі речі не є предметом публічних дебатів, а є предметом серйозного розбору ситуації. І після цього серйозного розбору можна буде зробити висновки: що могли, не могли. Вважаю, що тоді українці зробили все, що могли, захищаючи себе", - сказав Аваков.

За словами міністра, риторика, яка використовується політиками під час передвиборчої агітації, тільки загострює існуючі проблеми.

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"І коли ми між собою сперечаємося про ці речі, ми повинні щоразу думати і знати, що у світі все непросто. У світі величезна кількість проблем, і всім Україна байдужа, окрім нас самих. Тому коли ми один з одним сперечаємося і намагаємося один одного вколоти болючіше, і в риториці використовувати іноді неприпустимі прийоми, ми повинні знати, що ми тим самим послаблюємо себе", - підкреслив Аваков.

Нагадаємо, 20 жовтня Зеленський у своєму щорічному посланні до Верховної Ради заявив, що ті українські державні діячі, які без бою віддали в 2014 році Крим Росії, повинні понести відповідальність, і підкреслив, що це "питання не помсти, а справедливості".