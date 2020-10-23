Найманці РФ від початку доби один раз порушили режим тиші, воїни з рятувальниками ДСНС локалізують вогнища пожеж біля Станиці Луганської і Лопаскиного, - штаб ОС

Від початку цієї доби, 23 жовтня, озброєні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік від населеного пункту Шуми. На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.

У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС локалізують вогнища пожеж поблизу Станиці Луганської, а також неподалік від населеного пункту Лопаскине.

Крім того, в районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували понад 14 гектарів території і передали на знищення 101 вибухонебезпечний предмет.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Впродовж доби вони відремонтували 2 будинки. Ще на 7 об'єктах роботи тривають.

Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і готові адекватно реагувати на будь-які провокаційні дії противника.