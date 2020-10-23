"Слуга народу" Фролов про поїздку на Донбас: "Зафіксували величезну кількість проблем, які потрібно вирішувати"

Нардеп "Слуги народу" Павло Фролов розповів про поїздку на Донбас, де йому випало поспілкуватися з українськими бійцями і дізнатися про їхні проблеми.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, нардеп зазначив, що у військових дуже маленькі оклади: "Після ротації і виведення із зони ООС і перебуваючи на місці дислокації бригади або на учбовому полігоні воїни отримають на руки всього 10 тис грн на місяць. --- Це треба виправляти: якщо не вдасться з початку, то впродовж 2021 року потрібно передбачити збільшення окладів військовослужбовців, можливо із прив’язкою їх до прожиткового мінімуму".

Фролов також підкреслив низьку оснащеність технічними та супутніми засобами (БПЛА, автомобілі, пальне, спецтехніка тощо), а також необхідність вручну рити окопи та облаштовувати бліндажі, та ще й у повній бойовій екіпіровці: "Потрібно збільшувати як державне фінансування забезпечення армії, так і волонтерську допомогу від усіх небайдужих".

Серед інших проблем Фролов назвав "величезну бюрократичну тяганину і писанину, яка відволікає від бойових справ, недоукомплектованість штатних посад, через що хлопці тягнуть службу практично "один за двох" або "два за трьох", несправедливість наказу МО, коли за "заліт" одного бійця знімають надбавки і премії з усіх командирів по вертикалі, майже повна відсутність українського TV навіть на контрольованій Україною території (ні канал "Дім", ні інші українські канали майже не доступні в безкоштовному доступі на звичайних телевізорах, проте "Сепар-ТВ" дуже легко зловити)".

Також нардеп підкреслив, що місцеві жителі негативно сприймають скасування місцевих виборів у 18 ОТГ в прифронтовій зоні.

"А у нас - депутатів, на жаль, немає зрозумілих для дончан аргументів для відповіді на їх питання "чому парламентські та президентські вибори-2019 можна було проводити, а місцеві-2020 – ні?". Отже, у березні 2021 року (це найближча дата за Законом, коли їх можна провести) потрібно дати людям право обрати місцеву владу", - написав Фролов.



