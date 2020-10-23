"Укрзалізниця" відновила п'ятиденний робочий тиждень для 16 тис. співробітників

Попри важку економічну ситуацію в державі загалом та "Укрзалізниці" зокрема і, розуміючи потреби залізничників, АТ "Укрзалізниця" продовжує відновлювати п'ятиденний робочий тиждень для працівників галузі.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

Так, правління "Укрзалізниці" прийняло рішення повернути повний робочий тиждень з 1 листопада цього року ще для понад 16 тис. залізничників - представників робітничих професій.

Зокрема, рішення стосується робітників виробничих підрозділів регіональних філій і філій АТ "Укрзалізниця", оплата яких тарифікується, машиністів-інструкторів бригад спеціального самохідного рухомого складу, інструкторів кранових бригад та інших.

Водночас, раніше на повний режим роботи вже були виведені працівники, задіяні у виконанні комплексів робіт з поточного утримання та ремонту колії, штучних споруд.

Також відновлено повний режим роботи для працівників, що мають статус батьків-одинаків і виховують неповнолітніх дітей і працівників, яким залишилося до виходу на пенсію за віком три роки і менше.

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