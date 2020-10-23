"Укрзалізниця" відновила п'ятиденний робочий тиждень для 16 тис. співробітників
Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.
Так, правління "Укрзалізниці" прийняло рішення повернути повний робочий тиждень з 1 листопада цього року ще для понад 16 тис. залізничників - представників робітничих професій.
Зокрема, рішення стосується робітників виробничих підрозділів регіональних філій і філій АТ "Укрзалізниця", оплата яких тарифікується, машиністів-інструкторів бригад спеціального самохідного рухомого складу, інструкторів кранових бригад та інших.
Водночас, раніше на повний режим роботи вже були виведені працівники, задіяні у виконанні комплексів робіт з поточного утримання та ремонту колії, штучних споруд.
Також відновлено повний режим роботи для працівників, що мають статус батьків-одинаків і виховують неповнолітніх дітей і працівників, яким залишилося до виходу на пенсію за віком три роки і менше.