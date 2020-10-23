СБУ закликала повідомляти їй про порушення на виборах

Служба безпеки України напередодні дня проведення місцевих виборів звертається до громадян із закликом повідомляти про порушення виборчого законодавства та факти незаконного втручання у виборчі процеси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

СБУ просить інформувати правоохоронців про: підготовку до скоєння терористичних актів, посягання на життя державного чи громадського діяча; підготовку та факти посягань на суб’єктів виборчого процесу, виборчі штаби, територіальні виборчі комісії; злочини проти виборчих прав і свобод громадян тощо.

Зазначається, що СБУ у межах своїх повноважень вживає усіх необхідних заходів для недопущення будь-яких спроб викривлення результатів місцевих виборів 25 жовтня та дестабілізації громадського порядку в день проведення місцевих виборів, що також може бути пов’язаним з розвідувально-підривною діяльністю іноземних спецслужб.

Інформація, отримана СБУ на гарячу лінію, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.

Зазначається, що в СБУ можна звертатися за телефоном гарячої лінії: 0 800 501 482.

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