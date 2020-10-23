Вони мають хороший досвід відновлення довіри, - Резніков про залучення священників на переговори стосовно Донбасу

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков пояснив, навіщо представників релігійних організацій хочуть залучити до роботи в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. За його словами, священники мають хороший досвід у відновленні довіри.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Резніков заявив на форумі з безпеки в Києві.

"Ви ж розумієте, що складні переговори передбачають, зокрема, складні діалоги. Одне із завдань на порядку денному - це зниження рівня страху в суспільстві і відновлення довіри. Представники церков мають хороший досвід ведення таких переговорів, спілкування з людьми, для того, щоб допомогти налагодити інклюзивний внутрішній діалог", - сказав він.

За його словами, це гарна ідея, і поки уряд має позитивну реакцію від представників конфесій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не треба чекати дива від переговорів у Мінську. Це не той майданчик, де може бути досягнуто миру на Донбасі, - Резніков