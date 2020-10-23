Депутат Сумської облради вимагав 4 тис. дол. на проведення передвиборчої кампанії, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила депутата Сумської обласної ради на вимаганні "спонсорської допомоги" для проведення передвиборчої кампанії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними попереднього слідства, депутат, який є членом однієї з постійних комісій облради, вимагав у керівника комунального підприємства 4000 доларів за нібито раніше надання сприяння у вирішенні службового питання. Ці гроші депутат планував використовувати для проведення передвиборчої агітації. У разі відмови зловмисник погрожував керівнику КП фізичною розправою.

Співробітники спецслужби затримали депутата відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України в центрі обласного центру під час одержання другого "спонсорського внеску" в розмірі 3 тис. доларів.

Розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру.

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