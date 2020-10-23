Депутат Сумської облради вимагав 4 тис. дол. на проведення передвиборчої кампанії, - СБУ. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними попереднього слідства, депутат, який є членом однієї з постійних комісій облради, вимагав у керівника комунального підприємства 4000 доларів за нібито раніше надання сприяння у вирішенні службового питання. Ці гроші депутат планував використовувати для проведення передвиборчої агітації. У разі відмови зловмисник погрожував керівнику КП фізичною розправою.
Співробітники спецслужби затримали депутата відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України в центрі обласного центру під час одержання другого "спонсорського внеску" в розмірі 3 тис. доларів.
Розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру.