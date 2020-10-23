Спостерігачі ОБСЄ стежитимуть за місцевими виборами в Україні і дадуть їм оцінку, - Конституційний суд

Спостерігачі Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) уважно стежитимуть за основними аспектами місцевих виборів 25 жовтня в Україні та інформуватимуть суспільство і ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Конституційного суду України (КС).

Про це йшлося 23 жовтня під час онлайн-зустрічі глави КС Олександра Тупицького з главою місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами в Україні Інгібйорг Сольрун Гісладоттір.

Під час своєї роботи місія опублікує попередній звіт і проінформує громадськість і медіа про хід спостереження за виборами. Після закінчення виборчого процесу місія дасть оцінку й остаточний звіт.

Тупицький зазначив, що виборча кампанія проходить в дещо напружених умовах через пандемію. При цьому він висловив сподівання, що волевиявлення громадян пройде чесно і прозоро з дотриманням усіх прав учасників виборчого процесу та відповідатиме міжнародним стандартам проведення демократичних виборів.

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