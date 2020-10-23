Рейдери спробували захопити онлайн-майданчик, що надає доступ до системи державних закупівель, - прокуратура
Як передає Цензор.НЕТ сайт Prozorro опублікував роз'яснення з цього питання.
У повідомленні зазначається: "У дійсності ніякої загрози безпеці електронної системи Prozorro немає і ніколи було, а сама система публічних закупівель разом із державним підприємством "Прозорро" на 100% належить державі. ДП "Прозорро" підпорядковується Кабміну.
Система Prozorro побудована за дворівневою системою: є центральна база даних та модуль аукціонів, які адмініструє ДП "Прозорро". А є акредитовані приватні майданчики, які створюють користувацький інтерфейс та надають клієнтам підтримку. Власне, така розгалуженість системи якраз робить будь-які несанкціоновані втручання у електронну систему та базу даних неможливими.
Отже, майданчик, про який йдеться у публікаціях в медіа — це приватна компанія, яка серед іншого надає послуги з доступу до системи публічних закупівель Prozorro. Водночас вона не входить до Prozorro, не є одним із сайтів Prozorro. Ситуація від 2017 року, про яку повідомила прокуратура, жодним чином не стосується державного підприємства "Прозорро", яке на 100% належить державі (Кабміну)".