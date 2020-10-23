Зеленський закликав Шмигаля посилити підтримку осіб з інвалідністю в умовах пандемії коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський звернувся з листом до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і доручив йому посилити підтримку осіб з інвалідністю в період пандемії.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі президента.

"Однією з найвразливіших верств населення України, які страждають від пандемії COVID-19, є люди з інвалідністю, зокрема діти з інвалідністю. Вони вже мають значний рівень втрати здоров'я, і ​​для них пандемія означає збільшення ризику для життя і поява ще більших ускладнень", - наголошується в листі.

Зеленський підкреслив, що особи з інвалідністю ще до пандемії мали проблеми з доступом до медичної допомоги, а коронавірус ще більше актуалізував це питання.

"Прошу вас, шановний Денисе Анатолійовичу, вжити заходи щодо посилення підтримки людей з інвалідністю в період пандемії і мінімізації її наслідків для них", - сказано в листі.

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