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На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд

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На місці артилерійських складів, де 79 років тому під час Голокосту заживо спалили 22 тисячі одеських євреїв, два роки тому побудували великий житловий комплекс.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав художник Олександр Ройтбурд.

"Над Бабиним Яром пам'ятник все-таки є. Який не є. А там, де 23 жовтня 1941 року заживо спалили в артилерійських складах 22 000 (двадцять дві тисячі) одеських євреїв - там лише два роки тому позбавлені сентиментів одеські забудовники захерячили елітний житловий масив. ЖК "Омега" називається. Красива назва. Ось він на фоточках. А ви кажете "меморіал, меморіал. Український, російський, Хржановський". Якщо я не помиляюся, його будувала компанія, основні бенефіціари якої євреї. Один із них начебто навіть ходить у синагогу. Напевно вони не читали Тори. У цій книзі бог дуже просить не будувати на кістках. Нехай запитають ребе - він точно знає".

Ройтбурд додав особисту історію:

"Відразу після війни на обгорілих кістках побудували котеджне містечко для військових. В одному з цих котеджів жив мій друг юності художник Сергій Ликов, і на своєму городі раз по раз знаходив якісь кістки. Одного разу знайшов череп, я тримав його в руках. Решта території місця цього масового всеспалення (саме так перекладається з грецької слово "голокост") була обгороджена, зайнята військовою частиною та напхана якоюсь радіоапаратурою. Потім міністерство оборони продало цю землю під забудову. І пацани заробили, і мешканці задоволені".

На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд 01

Топ коментарі

  • Геннадій Бикодір
    в Одесі вже понад 79 років керують євреї...
    питання: хто вам винен?
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Цитата величайшего лидера современности!
    На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурдт - Цензор.НЕТ 151
  • belge
    Так если бабло, евреи про холокост не вспоминают. То такое, с гоев льготы себе выплакивать. Главное гешефт. На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурдт - Цензор.НЕТ 6260
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