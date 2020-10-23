Прихильника НЗФ "ДНР", який закликав до створення "Новоросії", суд відпустив на випробувальний термін, - ЗМІ

Київський райсуд Одеси засудив до випробувального терміну чоловіка, який регулярно закликав у соцмережах підтримувати незаконні збройні формування "ДНР" і "ЛНР" і закликав до створення на південному сході України "Новоросії".

Рішення суду опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

Суд встановив, що чоловік з січня 2014 року через соцмережі поширював фейки про те, що українська влада "знищує росіян". Він закликав жителів Одеської області підтримати терористичні організації "ДНР" і "ЛНР" і створити "Новоросію". Також він неодноразово закликав підтримати НЗФ "ДНР" фінансово.

На суді обвинувачений визнав свою провину і заявив, що розкаюється.

Суд засудив його до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, але від відбування покарання звільнили на три випробувальні роки. Впродовж цього часу він має періодично з'являтися в органи пробації для реєстрації.

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