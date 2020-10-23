Україна обговорює з Туреччиною спільне будівництво корветів для ВМС України, - Уруський

Україна веде переговори з Туреччиною про спільне будівництво нових корветів для ВМС України. Йдеться про турецький проєкт, який буде локалізовано на українських підприємствах.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.

"Перший корвет може бути виготовлений з нашою участю на території Туреччини, а всі наступні вже виготовлятимуться на українському підприємстві. Тут у нас в Україні, а не в Туреччині. Це важлива умова", - підкреслив Уруський.

При цьому чиновник пояснив, що детальних переговорів щодо цього проєкту з турецькою стороною поки не було, проте підтвердив інформацію про певну зацікавленість Міністерства оборони України в турецьких корветах.

Також міністр зазначив важке становище української суднобудівної галузі.

"У нас ситуація дійсно дуже критична в кораблебудівній галузі. На сьогодні у нас у концерні "Укроборонпром" фактично два державні підприємства залишилося, що мають стосунок до кораблебудування", - сказав Уруський.

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Він пояснив, що одне з них це конструкторське бюро (ДПЦК), а друге - ДП "Миколаївський суднобудівний завод", який через велику кількість проблем швидше можна назвати судноремонтним. Практично всі інші приватні кораблебудівні підприємства, поряд із найбільшим - ЧСЗ (на якому власне колись і почалося будівництво українського корвета) теж у досить важкому стані.

"На сьогодні, я так розумію, Міністерство оборони не бачить доцільності продовження будівництва корвета в своїх інтересах. Зате розглядається питання - це вже предмет переговорів, якщо буде прийнято остаточне рішення щодо Туреччини - то яким чином використовувати ті напрацювання, які були щодо нашого корвета, до будівництва корвета дещо іншого класу", - зазначив Уруський.

"Підприємство яке реально розвивається сьогодні, це "Нібулон". Воно дійсно може бути базою на сьогодні. Де ми реально можемо робити локалізацію і щодо виробництва ракетних катерів і щодо будівництва тих же корветів", - підкреслив віцепрем'єр.