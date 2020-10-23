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Україні поки рано вступати в НАТО, - генерал армії США у відставці Ходжес

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Україні поки рано вступати в НАТО, - генерал армії США у відставці Ходжес
Грузія готова вже зараз приєднатися до НАТО, а Україна ще має "пройти певний шлях". Поки наша країна має продовжувати посилювати інтеграцію з Альянсом.

Таку думку на Спеціальному Київському безпековому форумі озвучив американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Я вірю, що врешті-решт Україна стане членом НАТО. Я вірю, що Грузія має стати вже зараз членом НАТО. Але у випадку з Україною треба ще почекати, пройти ще певний шлях. Україна має далі йти, щоб посилити свою інтеграцію з НАТО", - сказав він.

У зв'язку з цим Ходжес вважає, що країни НАТО не повинні визнавати окупацію Росією Криму і частини Донбасу.

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Перевожу. Для полшестого и 73% рано. Остальным уже в самый раз. Украине пока рано вступать в НАТО, - генерал армии США в отставке Ходжес - Цензор.НЕТ 3882
  • yuri sheyko
    Уже 30 лет Зе не даёт нам вступить в НАТО.
  • Сергей Титаренко 7980c65d
    Это все логично, когда у нас народ выбирает героя сериала с олигархического канала 1+1. Тут нужна эволюция населения, а для этого нужно время. Хотя когда смотришь нашу историю плакать хочется..... вся надежда на пассионарное меньшинство - 25%
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