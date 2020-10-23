Політика США щодо України не зміниться після виборів, - експосол Гербст

Незалежно від результатів виборів у Сполучених Штатах за 2 тижні, політика Вашингтона по відношенню до України навряд чи зазнає серйозних змін.

Таке переконання висловив під час Спеціального Київського безпекового форуму посол США в Україні у 2003-06 роках, директор Центру Євразії Атлантичної ради Джон Гербст, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Гадаю, наша зовнішня політика буде тою ж самою, незалежно від того, хто виграє майбутні вибори", - сказав Гербст.

Він зазначив, що люди в адміністрації Дональда Трампа, більшість республіканців у Конгресі цілком усвідомлюють небезпечність недружньої зовнішньої політики Кремля, політики втручання у внутрішні справи США. І нагадав, що нинішній президент за час своєї каденції підтримував і навіть посилював санкції проти Росії і схвалив поставки летальної зброї, Javelin, Україні (що відмовлявся робити його попередник Барак Обама).

З іншого боку, всі пам’ятають невдалу спробу Трампа затягнути українського лідера Володимира Зеленського у внутрішньополітичні американські процеси, що нашкодило обом політикам.

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Що стосується Джо Байдена, то він, на думку Гербста, у разі обрання президентом, не просто продовжуватиме нинішню політику, а просуватиме її більш наполегливо.

Продовження підтримки України відповідає національним інтересам США, зазначив дипломат. Попри певні проблеми у відносинах між двома країнами минулого року, наразі все стабілізувалося, переконаний він.

Що стосується Зеленського та його команди, то в них, за словами експосла, є альтернатива: або слідувати у фарватері Кремля, або робити все необхідне заради підтримки Заходу.

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