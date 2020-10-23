Апеляційний суд відмовив Юрі Єнакієвському, який вимагав, щоб його не називали "смотрящим" Януковича, - Лещенко

Київський апеляційний суд відхилив скаргу Юрія Іванющенка, відомого також як Юра Єнакієвський. Позивач намагався домогтися, щоб Сергій Лещенко не називав його "смотрящим" і не повідомляв, що стосовно нього "перевіряється інформація на предмет фінансування підвезення тітушок".

Про це колишній журналіст, а тепер член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Марафон довжиною чотири з половиною років добігає кінця. Я зі своїм чудовим адвокатом Романом Васильняком вкотре переміг одіозного соратника Януковича та екснардепа Юрія Іванющенка. І, схоже, це вже остаточне", - написав Лещенко.

Суперечка Іванющенка з Лещенком триває з квітня 2016 року.

"Хоча вони самі подали позов, але зрозуміли, що не можуть "порішати", і тому представники Іванющенка всіляко намагалися зривати засідання в апеляції. Тож слухання відкладалися 3 рази з різних причин неявки саме позивача (який ховається в Монако) та його представників", - зазначив Лещенко.

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Ексжурналіст сподівається, що нинішнє рішення буде остаточним.



