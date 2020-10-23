Апеляційний суд відмовив Юрі Єнакієвському, який вимагав, щоб його не називали "смотрящим" Януковича, - Лещенко
Про це колишній журналіст, а тепер член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Марафон довжиною чотири з половиною років добігає кінця. Я зі своїм чудовим адвокатом Романом Васильняком вкотре переміг одіозного соратника Януковича та екснардепа Юрія Іванющенка. І, схоже, це вже остаточне", - написав Лещенко.
Суперечка Іванющенка з Лещенком триває з квітня 2016 року.
"Хоча вони самі подали позов, але зрозуміли, що не можуть "порішати", і тому представники Іванющенка всіляко намагалися зривати засідання в апеляції. Тож слухання відкладалися 3 рази з різних причин неявки саме позивача (який ховається в Монако) та його представників", - зазначив Лещенко.
Ексжурналіст сподівається, що нинішнє рішення буде остаточним.