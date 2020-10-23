Антимонопольний комітет зобов'язав 7 виробників антисептиків припинити використання на упаковці недостовірної інформації
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.
Так, деякі виробники використовують необґрунтовану інформацію в описі властивостей своєї продукції. Комітет наводить деякі приклади таких порушень:
маркування "coronaseptic";
попередження вторинного інфікування;
тривала антимікробна дія;
дія на штами бактерій, стійких до антибіотиків;
знищення до 99%, до 100% бактерій і/або вірусів;
100% антимікробна активність;
дезінфікуючий засіб без дотримання Порядку державної реєстрації дезінфекційних засобів;
маркування органічної, біоорганічної продукції без дотримання вимог закону.
АМКУ рекомендував виробникам припинити використання інформації, яка може вводити споживачів в оману. Про результати розгляду рекомендацій виробники мають повідомити впродовж 10 днів від дня їх отримання.