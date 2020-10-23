Антимонопольний комітет зобов'язав 7 виробників антисептиків припинити використання на упаковці недостовірної інформації

Антимонопольний комітет зазначив, що деякі виробники антисептиків вдаються до недобросовісної конкуренції і вказують неточні дані про свою продукцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, деякі виробники використовують необґрунтовану інформацію в описі властивостей своєї продукції. Комітет наводить деякі приклади таких порушень:

маркування "coronaseptic";

попередження вторинного інфікування;

тривала антимікробна дія;

дія на штами бактерій, стійких до антибіотиків;

знищення до 99%, до 100% бактерій і/або вірусів;

100% антимікробна активність;

дезінфікуючий засіб без дотримання Порядку державної реєстрації дезінфекційних засобів;

маркування органічної, біоорганічної продукції без дотримання вимог закону.

АМКУ рекомендував виробникам припинити використання інформації, яка може вводити споживачів в оману. Про результати розгляду рекомендацій виробники мають повідомити впродовж 10 днів від дня їх отримання.

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