"Слугу народу" Корнієнка виписали з лікарні після COVID-19

Першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка виписали додому на лікарняний після 16 днів в Олександрівській лікарні.

Про це політик повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У вівторок, 20 жовтня, мене виписали з лікарні, де я перебував 16 днів, перевівши на домашній лікарняний", - написав він.

Про хворобу Корнієнка стало відомо 1 жовтня. Тоді політик повідомив, що із симптомів у нього тільки температура, а обидва тести, ПЛР та експрес, показали негативні результати.

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