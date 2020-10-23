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"Слугу народу" Корнієнка виписали з лікарні після COVID-19

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"Слугу народу" Корнієнка виписали з лікарні після COVID-19
Першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка виписали додому на лікарняний після 16 днів в Олександрівській лікарні.

Про це політик повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У вівторок, 20 жовтня, мене виписали з лікарні, де я перебував 16 днів, перевівши на домашній лікарняний", - написав він.

Про хворобу Корнієнка стало відомо 1 жовтня. Тоді політик повідомив, що із симптомів у нього тільки температура, а обидва тести, ПЛР та експрес, показали негативні результати.

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Топ коментарі

  • Злий Грицько
    О, ***! Как слуг народа лечат. А мне таблеток от трипера на 5 дней прописали, кислоты лифенаминовой что бы не сгорел от температуры и аскорбинку, все это за личные средства ни копейки никто не дает и сказали лижи **** дома и не высовывайся за пределы квартиры, каждый день звони врачу и напоминай что ни здох, а по истечении 14 дней после подтвержденного КОВИДа можешь идти на все четыре стороны. В поликлинику можешь не приезжать. Но зато 5 раз спрашивали присылать ли "космонавтов" с урной на выборы? Падлы! Вот *** всё лечение от ковида. Лично на себе это испытал. А по телевизору по ушам лохторат страшат та рассказывают сколько бабла выделили да скольким помощь оказали... Пилят бабло твари даже не останавливаются!
  • Jorge Dusiao
    Ну невже нема що обговорювати ніж стан цього непотрібу. Ганьба.
  • Nataliia Radchenko
    Будь здоровий и животик убирай ... Без твоих ЗЕзашкваров скучновато.
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