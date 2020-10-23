"Слугу народу" Корнієнка виписали з лікарні після COVID-19
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Першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка виписали додому на лікарняний після 16 днів в Олександрівській лікарні.
Про це політик повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"У вівторок, 20 жовтня, мене виписали з лікарні, де я перебував 16 днів, перевівши на домашній лікарняний", - написав він.
Про хворобу Корнієнка стало відомо 1 жовтня. Тоді політик повідомив, що із симптомів у нього тільки температура, а обидва тести, ПЛР та експрес, показали негативні результати.