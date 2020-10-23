Суд зобов'язав Венедіктову відкрити справу проти Ківи за брехливу заяву про полк "Азов", - Білецький. ДОКУМЕНТ
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Печерський районний суд Києва зобов'язав генеральну прокурорку Ірину Венедіктову відкрити кримінальну справу проти народного депутата з ОПЗЖ Іллі Ківи за брехливу заяву про полк "Азов".
Про це в Телеграм повідомив лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що Ківа - це ватяний дегенерат із довідкою з психіатричної лікарні, який здатний говорити будь-які дурниці - ні для кого не новина. Новина - це те, що в країні, де йде війна, генпрокурорка не реагує на наклеп проти бойового підрозділу НГУ. Мабуть, для неї і її керівництва приниження гідності військових, які захищають країну, є нормальною ситуацією.
Тепер відреагувати на брехню Ківи про "Азов" Венедіктову зобов'язує суд. А ми зі свого боку зробимо все, щоб довести цю справу до логічного кінця", - написав Білецький.