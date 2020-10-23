Геращенко звернувся до керівництва вишу з проханням "вжити дисциплінарних заходів" щодо студента Борисенка, який осквернив меморіал Небесної Сотні

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звернувся до ректора державного університету телекомунікацій з проханням вжити дисциплінарних заходів щодо студента цього університету Борисенка, який осквернив меморіал Небесної Сотні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Геращенко написав у Фейсбуці.

У листі наголошується, що "інцидент викликав великий суспільний резонанс та обурення, оскільки в цьому місці встановлено меморіал із пам'ятними знаками на бруківці"

Геращенко просить керівництво вишу вжити щодо студента "заходи дисциплінарного впливу".

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Нагадаємо, вночі 22 жовтня на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що в телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщено відео, де невідомий чоловік справляє нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ у столичній поліції, зловмисника звати Іларіон Олегович Борисенко, 25.11.1998 року народження. Цей 21-річний житель Донецька, де він прописаний по вулиці Кадієвській, приїхав до Києва і вчиться в Державному університеті комунікацій на 3-му курсі.

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Проживає Борисенко в гуртожитку університету на вулиці Солом'янська, 7А.

Щоб отримати паспорт України приїжджав у Волноваху з Донецька в січні 2015-го. У 2017-му приїхав до Києва, отримав закордонний паспорт, вступив до вишу.

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