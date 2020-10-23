Можливо, казарми і спортивні арени через кілька тижнів доведеться переобладнати на госпіталі, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що розрахунки епідеміологів показують імовірність стрімкого зростання кількості хворих на коронавірус найближчими тижнями.

Про це Арахамія заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ті прогнози, математичні моделі, які показують лікарі-інфекціоністи, вони просто жахливі. І цілком можливо, що ми вже через кілька тижнів прийдемо до того, що все-таки ці спортивні арени, де зараз проходять якісь концерти, ті ж самі казарми, які, можливо, доведеться звільняти, - стануть цими госпіталями для ізоляції, і так далі. Такі ризики дійсно існують", - сказав Арахамія.

"Слуга народу" закликав мерів і представників місцевої влади не влаштовувати напередодні виборів агітаційні концерти та масові заходи, тому що це в підсумку може призвести до протестів.

"Зрештою звичайний народ на вулиці розбиратися не буде, яка частка вашої провини, яка частка нашої провини. І будуть абсолютно праві. І вулиця скаже своє", - підсумував він.

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