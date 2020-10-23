На Закарпатті затримано групу осіб, які платили 1 тис. грн при голосуванні за "правильного" кандидата, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Закарпатті правоохоронці затримали групу осіб, причетних до підкупу виборців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області.

"Встановлено, що троє жителів Міжгірщини пропонували виборцям грошові кошти в сумі 1000 гривень за один голос на користь певного кандидата на главу однієї з об'єднаних територіальних громад", - сказано в повідомленні.





Правоохоронцям вдалося запобігти спробі фальсифікації. Чоловіків затримали безпосередньо під час передачі коштів в одному з місцевих ресторанів.

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За фактом злочину слідчі поліції проводять досудове розслідування за статтею 160 Кримінального кодексу України (Підкуп виборця, учасника референдуму). Вирішується питання про затримання осіб у порядку статті 208 КПК України та поміщення їх до ізолятора тимчасового тримання.