Трамп про переговори щодо Нагірного Карабаху: Ми бачимо по-справжньому великий прогрес
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Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення суттєвого прогресу в переговорах щодо вирішення карабаського конфлікту.
Про це він сказав журналістам у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми обговорюємо це, ми працюємо з Вірменією... Подивимося, що станеться, ми зараз бачимо по-справжньому великий прогрес", - сказав Трамп.
Він нагадав, що в США проживає безліч людей з вірменськими коріннями.
"Вони дуже хороші люди", - додав лідер США.
У п'ятницю глава Держдепу Майк Помпео провів переговори зі своїми колегами з Вірменії та Азербайджану. Американська сторона не повідомляла про результати цих зустрічей.