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Трамп про переговори щодо Нагірного Карабаху: Ми бачимо по-справжньому великий прогрес

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Трамп про переговори щодо Нагірного Карабаху: Ми бачимо по-справжньому великий прогрес
Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення суттєвого прогресу в переговорах щодо вирішення карабаського конфлікту.

Про це він сказав журналістам у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми обговорюємо це, ми працюємо з Вірменією... Подивимося, що станеться, ми зараз бачимо по-справжньому великий прогрес", - сказав Трамп.

Він нагадав, що в США проживає безліч людей з вірменськими коріннями.

"Вони дуже хороші люди", - додав лідер США.

У п'ятницю глава Держдепу Майк Помпео провів переговори зі своїми колегами з Вірменії та Азербайджану. Американська сторона не повідомляла про результати цих зустрічей.

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Топ коментарі

  • Андерсен a4cbf7de
    У Трампа все Супер превосходно, огромный прогресс, неимоверные достижения. И супер пупер вакцину уже создал, И супер пупер оружие, и Ким прекрасный парень и с путиным договорился и .. и.... и... да чего не коснись.. Ну и конечно он сам это богом посланный супер герой космического планетарного масштаба , главное светило мировой истории.. Дурко самовлюбленное и шут гороховый. Позорище для Америки.
  • Maxim Ak-Murza
    Мы тоже видим большой прогресс. Азербайджанская армия уже в 15 км от Лачина. На юге вышла к границе с Арменией. Следющий удар - по Шуше.
  • Sergii Ustim
    Прогресс у Азербайджанских ВС действительно большой, или может Баку тоже перестать стрелять?
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