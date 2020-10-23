Київ шукає майданчик турецькому Bayraktar для підприємства з виробництва БПЛА, - Уруський
"Турецька сторона готова зробити інвестицію. Їм від нас необхідна площадка з відповідними вимогами, на якій вони побудують підприємство, яке в підсумку потім буде виробляти ці апарати", - сказав він на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Уруський уточнив, що такий змінений підхід турецька сторона представила недавно, а раніше вона готова була розмістити виробництво на одному з підприємств "Укроборонпрому".
Віце-прем'єр уточнив, що на підприємстві Bayrаktar в Україні будуть працювати українські інженери та конструктори, і воно отримає право продажу БПЛА як на українському, так і на інших ринках.
Уруський також повідомив, що розглядається можливість спільного виробництва з Туреччиною пересувних протитанкових ракетних комплексів і організація спільного підприємства з виробництва в Туреччині авіаційних двигунів, як для БПЛА, так і для вертольотів і можливого турецького перспективного бойового літака.
Віце-прем'єр наголосив, що загальний принцип: "якщо їх продукція - то локалізація у нас, наша продукція - локалізація у них".
"Передбачаємо, що буде створено кілька спільних підприємств, зокрема в морській тематиці", - сказав Уруський. Він уточнив, що Міноборони України зацікавилося турецькими корветами, детальних переговорів ще не було, але перший корвет може бути побудований в Туреччині, а решта вже на українському підприємстві.