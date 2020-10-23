Начальника Харківського університету Повітряних Сил Туринського відсторонено на час розслідування причин авіакатастрофи під Чугуєвом, - Міноборони

До остаточного офіційного встановлення всіх обставин і причин катастрофи літака АН-26Ш генерал-майора Олександра Туринського відсторонено від виконання службових обов'язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Триває робота комісії Міністерства оборони України з технічного розслідування катастрофи літака АН-26Ш в Харківській області та урядової комісії на чолі з віцепрем'єром, міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олегом Уруським.

Читайте також: Близькі загиблих в авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвом мають намір подати в суд, "якщо провину покладуть на екіпаж"

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.