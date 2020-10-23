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Пальчевський виказав себе як російського агента, заявивши, що операції з "вагнерівцями" нібито не було, - Бутусов

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Пальчевський виказав себе як російського агента, заявивши, що операції з "вагнерівцями" нібито не було, - Бутусов
Нова російська технологія - розкручувати своїх кандидатів під виглядом "незалежних блогерів", таких, як Пальчевський і Шарій.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Бутусов нагадав, що Пальчевський приховав як своє російське громадянство, так і те, що він користується підтримкою ОПЗЖ.

"Особливо характерно, що Пальчевський виступив проти мене у справі "вагнерівців", виступив на захист цієї зради і заявив про близькі контакти з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, який близько пов'язаний з Москвою і веде переговори з помічником Путіна", - написав Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ переймається питанням про те, чому кандидата в мери Пальчевського так цікавить питання спецоперації з "вагнерівцями".

"Агентура "палиться" саме на таких проросійських заявах. Судячи з усього, перед нами нова російська технологія - розкручувати своїх кандидатів під виглядом "незалежних блогерів", які підтримують російські ініціативи. Шарій, Пальчевський", - вважає Бутусов.

"Можна мати різні політичні погляди, але не може претендувати на вплив у столиці України проросійський кандидат. Просто соромно намагатися так відверто дурити людей", - підсумував Бутусов.

Читайте також: Для збору компромату на українську еліту російські спецслужби відкрили "Євролаб" під Пальчевського, - Гордон

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Ермак, Пальчевский, Медведчук, Новинский, Деркач, Бойко и т д. и т.п.
  • 18c49ed2
    Пальчевский раскрыл себя как российского агента, заявив, что операции с "вагнеровцами" якобы не было, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8737
  • Baraban
    Можно и без компромата увидеть расейскую гниду рвущуюся во власть.
    Их не мерено в Украине Пальчевский раскрыл себя как российского агента, заявив, что операции с "вагнеровцами" якобы не было, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7953
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