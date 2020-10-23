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Четверте засідання щодо апеляції на вирок Марківа відбулося в Мілані - виступала сторона захисту. ФОТО

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В апеляційному суді Мілана закінчилося четверте судове засідання з розгляду апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Засідання тривало з 10:00 до 21:00 за місцевим часом. Сьогодні в суді виступала сторона захисту Віталія Марківа.

Підтримати нацгвардійця приїхав глава МВС Арсен Аваков. Він заявив, що рішення апеляційного суду в цій справі може бути прийняте на початку листопада.

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"Ми сьогодні представили цілу купу доказів, сформували системні, розкладені по фактах групи доказів, які підтверджують абсурдність обвинувачення, висунутого проти Віталія. Ми дуже розраховуємо на справедливе правосуддя і розраховуємо, що рішення, яке буде оголошено - мабуть, не сьогодні, а на початку листопада, - буде на користь Віталія, і черговий гібридний удар по Україні не відбудеться", - заявив Аваков.

Наступне засідання має відбутися 3 листопада.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

Четверте засідання щодо апеляції на вирок Марківа відбулося в Мілані - виступала сторона захисту 01
Четверте засідання щодо апеляції на вирок Марківа відбулося в Мілані - виступала сторона захисту 02
Четверте засідання щодо апеляції на вирок Марківа відбулося в Мілані - виступала сторона захисту 03

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Топ коментарі

  • Костянтин Болтівець
    "європейське правосуддя" ?! Повна дискредитація правосуддя , політична справа , підкріплена меркантильними інтересами родини потерпілого .
  • Alexandr Lutsenko
    Тільки прочитав новину перше що спало на думку,на цьому буде ПіАритись чортРюкзакян.Звичайно Італія проросійська держава,але ця **** розказує про абсурдність звинувачень і справедливий суд,забувши про "звинувачення" у справі Шеремета і "справедливий" суд у справі самозахисту Стерненка.
  • Михаил Дужик
    Что мешает нашим спецслужбам обвинить любого заезжего высокопоставленного макаронника во всех смертных грехах? А потом милостиво взаимно снять обвинения. Отсутствие желания у власть предержащих постоять за страну приводит к тому, что во внешнем мире,любого из украинцев независимо от его материального положения или политических предпочтений могут безнаказанно пинать все кто угодно. От неграмотных нигерийских пиратов до утонченных итальянских вафлистов.
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