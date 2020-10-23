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Кличко вже місяць не може додзвонитися ні до Зеленського, ні до Єрмака, з мерами ніхто не хоче розмовляти, - Філатов

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Кличко вже місяць не може додзвонитися ні до Зеленського, ні до Єрмака, з мерами ніхто не хоче розмовляти, - Філатов
Керівництво країни відмовляється спілкуватися з представниками Асоціації міст України, яка об'єднує 900 голів територіальних громад.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міський голова Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Місяць тому Асоціація міст України зібрала позачергове правління. На якому 56 мерів міст, представляючи 900 мерів загалом територіальних громад по країні проголосували за те, що з президентом нам потрібно зустрітися, терміново поговорити", - розповів він.

За словами Філатова, керівництво Асоціації не змогло зв'язатися з керівництвом держави.

"Віталій Володимирович Кличко, який є головою Асоціації міст України, не може додзвонитися ні до Єрмака, ні до Зеленського. З нами ніхто місяць навіть не хоче розмовляти", - заявив Філатов.

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Він припустив, що в Офісі президента чекають результатів місцевих виборів, щоб спілкуватися вже з тими, хто на них переможе.

"Ну, це ненормально. Президент повинен зібрати мерів і з ними поговорити. Я так розумію, вони чекають до виборів, коли, умовно, хто виграє", - сказав Філатов.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Достойное предложение шанпанЗе. Только вряд ли он тебя тут прочитает.
  • fedjka - fedjka
    чуть другое, только что набрёл на видео - вот демократично, согласись

    Латвія не церемониться! Все просто: «чемодан-вокзал-руцкіймір»

    https://www.youtube.com/watch?v=smkzZwD1RdM&ab_channel=OmTVUA
  • Welt Schmerz
    Охмуїти влада. Якщо навіть до мерів "негоже снисходить", то народу для них взагалі не існує - так, інсектоморфи якісь повзають вулицями.
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