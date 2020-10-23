США ввели санкції проти російського науково-дослідного інституту
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, інформацію про це опубліковано на сайті Мінфіну США.
Причиною введення санкцій стало використання в серпні 2017 шкідливої комп'ютерної програми Triton під час хакерської атаки на нафтохімічний об'єкт на Близькому Сході. В американської влади є підстави вважати, що до атаки причетний ЦНДІХМ. Інститут надав "спеціально підготовлені інструменти, які зробили цю атаку можливою", сказано в повідомленні.
Внесення до списку санкцій означає, що з цим інститутом громадянам і компаніям США заборонено вести бізнес.
"Російський уряд продовжує свої небезпечні дії в кіберпросторі, спрямовані проти США і їх союзників. Наша адміністрація продовжить активно захищати життєво важливу інфраструктуру США від будь-кого, хто спробує завдати їй шкоди", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.