Ми в критичній точці пандемії, попереду важкі місяці, - ВООЗ

Ситуація із COVID-19 є особливо важкою в Північній півкулі. Найближчі кілька місяців там будуть дуже непростими.

Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Ми перебуваємо в критичній точці пандемії COVID-19, особливо в Північній півкулі. Наступні кілька місяців будуть дуже важкими", - підкреслив він.

За словами Гебреєсуса, у багатьох країнах світу спостерігається вкрай швидке поширення вірусу.

"У дуже багатьох країнах спостерігається експоненціальне збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19, і зараз це призводить до того, що лікарні та відділення інтенсивної терапії працюють на межі можливостей", - розповів директор ВООЗ.

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Гебреєсус звернувся до керівників країн із проханням запроваджувати заходи, спрямовані на уповільнення розповсюдження інфекції.

"Ми закликаємо керівників негайно вжити заходів, щоб запобігти подальшим смертям і зберегти основні медичні послуги. У мене є конкретне повідомлення для тих країн, які успішно взяли поширення COVID-19 під контроль: зараз саме час подвоїти зусилля, щоб зберегти передачу на низькому рівні, бути пильними, бути готовими виявляти випадки і кластери інфекції і вживати швидких заходів", - сказав він.

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Директор ВООЗ закликав усіх докласти максимальних зусиль, щоб не дозволити вірусу знову поширитися.