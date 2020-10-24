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Ми в критичній точці пандемії, попереду важкі місяці, - ВООЗ

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Ми в критичній точці пандемії, попереду важкі місяці, - ВООЗ
Ситуація із COVID-19 є особливо важкою в Північній півкулі. Найближчі кілька місяців там будуть дуже непростими.

Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Ми перебуваємо в критичній точці пандемії COVID-19, особливо в Північній півкулі. Наступні кілька місяців будуть дуже важкими", - підкреслив він.

За словами Гебреєсуса, у багатьох країнах світу спостерігається вкрай швидке поширення вірусу.

"У дуже багатьох країнах спостерігається експоненціальне збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19, і зараз це призводить до того, що лікарні та відділення інтенсивної терапії працюють на межі можливостей", - розповів директор ВООЗ.

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Гебреєсус звернувся до керівників країн із проханням запроваджувати заходи, спрямовані на уповільнення розповсюдження інфекції.

"Ми закликаємо керівників негайно вжити заходів, щоб запобігти подальшим смертям і зберегти основні медичні послуги. У мене є конкретне повідомлення для тих країн, які успішно взяли поширення COVID-19 під контроль: зараз саме час подвоїти зусилля, щоб зберегти передачу на низькому рівні, бути пильними, бути готовими виявляти випадки і кластери інфекції і вживати швидких заходів", - сказав він.

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Директор ВООЗ закликав усіх докласти максимальних зусиль, щоб не дозволити вірусу знову поширитися.

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Топ коментарі

  • aquarius580 .
    Нет, ребята, вы свою партию не выиграете. Вся эта дуродэмия идёт к своему закономерному финалу.
  • юра Лонг
    любой базар это самый надежный тест там все знают и все видят он отражение самочуствия и пульс города или поселка. Так вот там все без масок и никто не болеет, а то бы знали. А ВОЗ это челядь а не ученые, причеим самозванцы на иждевении у хозяев денег. Договора между странами мира на его содержани нет.Плацебо улучшает состояние в 40% слкчаев. Значит и накручивание негатива тот же эфект дает для тех же людей. ВОЗ этого не может не знать. Эпидемиологов знищили как класс их не видно и не слышно. На слуху только политшаманы. Кавер который создал тесты и получил за них нобелевскую премию скзал,что определить болен или здоров человек тестами не возможно, тесты для иследований. Но люди не способны даже с этого его высказывания сделать выводы. Что говорит о глубоком страусино-шизоидном состоянии ума у большинства.
  • Меркава
    Шо ему сказали, то и говорит.
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