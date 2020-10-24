Білоруська опозиціонерка Цепкало відмовилася озвучити позицію щодо окупації Криму

Білоруська опозиціонерка Вероніка Цепкало не стала публічно казати, чи визнає, що Крим окупований Росією.

Свою позицію Цепкало попросили озвучити в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Давайте щодо цього питання поговоримо пізніше. У нас головне питання - звільнити країну від окупації Лукашенка", - відповіла Цепкало.

Натомість віцепрем'єр-міністр України, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков відповів Цепкало, що якщо опозиція Білорусі не зможе чітко визначитися з приводу того, що Крим і Донбас - українські території, то "демократії не буде".

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"Якщо ви не визначилися, що біля вас є країна, яка так само окупована вашим північним сусідом, то як у нас, повірте, у вас демократії не буде. Будьте готові, що ви маєте чітко сказати: Крим - український, весь Донбас - український", - підкреслив в ефірі програми Резніков.

У відповідь Цепкало повідомила, що Білорусь "готова бути майданчиком переговорів", і наголосила, що головним для неї є добросусідські відносини з обома країнами.

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"Якби думка білоруського народу хоч якимось чином допомогла вирішити вам проблему між Україною та Росією, ми б, звичайно, обов'язково висловилися. Білорусь готова бути майданчиком для переговорів між Росією та Україною. Ми цінуємо відносини як із Україною, так і з Росією. У нас величезна кількість родичів, друзів, сусідів, партнерів як в Україні, так і в Росії. І для нас вкрай важливо вибудувати добросусідські відносини як з Україною, так і з Росією", - заявила вона.