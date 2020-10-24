Арбітра з окупованого Криму побили в Чечні

Матч між грозненським "Ахматом" і московським "Спартаком" закінчився в Грозному з рахунком 0:0. Суддю з окупованого Криму Богдана Головка побив місцевий житель, який вибіг на поле.

Про побиття повідомила Російська прем'єр-ліга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Після закінчення матчу стався кричущий інцидент: представник грозненського клубу напав на суддю матчу Богдана Головка, арбітру завдали кілька ударів. РПЛ рішуче засуджує подібну поведінку, спільно з РФС буде проведено ретельний розгляд, винних буде покарано", - сказано в повідомленні.

Пізніше футбольний клуб "Ахмат" вибачився перед Головком, водночас повідомивши, що на арбітра напав "уболівальник, який вибіг на поле", і що побиття не було - він нібито "спробував вчинити фізичний вплив", і співробітники безпеки "видворили його за межі стадіону".

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Декілька російських ЗМІ повідомляють, що суддя зазнав кількох ударів від футболіста клубу "Ахмат", щонайменше один із яких прийшовся у пах.

Головко на матчі "Ахмат" - "Спартак" показав по три жовті картки футболістам обох команд, а також видалив одного гравця грозненського клубу.

Богдан Головко з Ялти, йому 28 років.