Справу про плюндрування меморіалу Небесної Сотні вже розслідували і в понеділок передадуть до суду
Про це повідомила речниця Національної поліції Оксана Блищик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За її словами, поліція Печерського району столиці завершила досудове слідство у кримінальному провадженні про хуліганські дії студента одного з київських вузів, який справив нужду на стелу пам'яті на Алеї Героїв Небесної Сотні.
У понеділок справу передадуть до Печерського районного суду Києва.
Таке швидке розслідування пояснюється як резонансом події, так і тим, що дії підозрюваного є кримінальним проступком, який, на відміну від кримінального злочину, розслідується за спрощеною процедурою.
Нагадаємо, вночі 22 жовтня на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що в телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщено відео, де невідомий чоловік справляє нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Невдовзі зловмисника затримали. Джерела Цензор.НЕТ у столичній поліції назвали його ім'я і паспортні дані. Це 21-річний житель Донецька, у Києві він навчається в Державному університеті комунікацій.
Хуліган пояснює свої дії тим, що був п'яний.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко просить керівництво вузу, в якому навчається порушник, "вжити дисциплінарних заходів".