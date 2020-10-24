Українського моряка Бистрику затримали в Польщі нібито за скоєний у Чехії злочин, із ним немає зв'язку, - родичі

У Польщі 13 жовтня затримали українського моряка Олексія Бистрику, якого нібито за злочин у Чехії розшукував Інтерпол. Відтоді з ним немає зв'язку, і родичі нічого не знають про його долю. Дружина моряка стверджує, що той ніколи не був у Чехії.

Про це 23 жовтня повідомила на брифінгу глава наглядової ради благодійної організації "Фонд допомоги морякам та трудовим мігрантам "Ассоль" (Одеса) Світлана Фабрикант, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, в організацію звернулися родичі моряка - жителя Одеси. Бистрика прямував на роботу на теплохід "Західний", де був на посаді кадета. Посадка на судно мала відбутися в порту Клайпеди (Литва) 13 жовтня.

На судно моряк слідував транзитом із міжнародного аеропорту "Одеса" до Варшави (Польща), звідки планувався виліт до Вільнюса (Литва).

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Як повідомила його дружина Ганна Бистрика, у Варшаві його затримали, і суд постановив затримати його на 7 діб до з'ясування ситуації. Телефоном перекладач суду повідомив, що затримання пов'язане із запитом правоохоронців Чехії.

Як стверджує Ганна Бистрика, відтоді зв'язку з чоловіком немає, і родичі нічого не знають про його долю.

"Вже минуло 11 днів від моменту затримання. Ми, як і раніше, нічого не знаємо. За цей час могло статися все, що завгодно. Ми просто хочемо знати, що він живий, зрозуміти, що відбувається і в чому його звинувачують", - сказала дружина моряка.

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Вона стверджує, що її чоловік ніколи не був у Чехії, а в Польщі опинився вперше в жовтні, адже прямував через цю країну транзитом.

Родичі заявляють, що їм вдалося вийти на консульську службу України. Водночас, як розповів брат затриманого Валерій Бистрика, представник посольства виявився не в курсі того, що відбувається, і заявив, що у дипломатів "багато роботи". За словами родича, цією проблемою також відмовилися займатися в посольстві Польщі в Україні.