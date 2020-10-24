Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі схвалив тимчасово призначеного урядом начальника Державної митної служби Євгена Єнтіса замість звільненого Андрія Павловського.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

"Голова виконавчого комітету Нацради реформ схвалив зміну керівництва Державної митної служби: замість звільненого від виконання обов’язків голови ДМС Андрія Павловського уряд призначив т. в. о. Євгена Єнтіса. Раніше він керував ІТ-відділом проєкту державних закупівель ProZorro та став заступником керівника Держмитслужби ще за головування Максима Нефьодова", - сказано в повідомленні.

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Саакашвілі зазначив, що налагоджувати прозору роботу митниці є одним із найскладніших завдань, тому відповідь на корупцію на митниці не може зводитися лише до протистояння контрабанді та хабарам. На його переконання, тут потрібен системний підхід, зокрема спрощення, підвищення прозорості та цифровізація всіх процесів на митниці, а також заміна тих людей, які не хочуть працювати чесно.

За його словами, в експериментальному режимі вже запускається тестування митників, щоб оцінити їхні професійні і загальні знання.