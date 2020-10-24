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Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби

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Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби
Глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі схвалив тимчасово призначеного урядом начальника Державної митної служби Євгена Єнтіса замість звільненого Андрія Павловського.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

"Голова виконавчого комітету Нацради реформ схвалив зміну керівництва Державної митної служби: замість звільненого від виконання обов’язків голови ДМС Андрія Павловського уряд призначив т. в. о. Євгена Єнтіса. Раніше він керував ІТ-відділом проєкту державних закупівель ProZorro та став заступником керівника Держмитслужби ще за головування Максима Нефьодова", - сказано в повідомленні.

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Саакашвілі зазначив, що налагоджувати прозору роботу митниці є одним із найскладніших завдань, тому відповідь на корупцію на митниці не може зводитися лише до протистояння контрабанді та хабарам. На його переконання, тут потрібен системний підхід, зокрема спрощення, підвищення прозорості та цифровізація всіх процесів на митниці, а також заміна тих людей, які не хочуть працювати чесно.

За його словами, в експериментальному режимі вже запускається тестування митників, щоб оцінити їхні професійні і загальні знання.

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Топ коментарі

  • Привет
    Потому что тогда он лишится хлебного места...и мягкого кресла.... Саакашвили поддержал назначение Ентиса главой Гостаможслужбы - Цензор.НЕТ 2553
  • Александр Лихошва
    Худ, отлично, я думал он не поддержит ....
    Такое событие блин .....
    Кто оно такое, пусть едет Грузию развивает если не посадят
  • Привет
    Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили одобрил временно назначенного правительством начальника Государственной таможенной службы Евгения Ентиса вместо уволенного Андрея Павловского.Источник: https://censor.net/ru/n3226799

    Это все чем должен заниматься типа глава нацсовета реформ...?? Судя по тому что реформ ни каких нет наверное таки да...
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