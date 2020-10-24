За добу від COVID-19 померли 125 осіб, 2 177 одужали, виявлено 7 014 нових випадків

В Україні станом на ранок суботи, 24 жовтня, зафіксовано 7 014 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Одужали 2 177 осіб, померло 125 хворих.

Днем раніше, 23 жовтня, було зареєстровано рекордну від початку пандемії кількість випадків інфікування COVID-19 за добу - 7 517, 22 жовтня було 7 053 хворі, 21 жовтня - 6 719 інфікованих.

Кількість інфікованих від початку пандемії становить на ранок суботи 337 410 осіб, померли від COVID-19 6 289 осіб, видужали 139 755.

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Наразі в Україні на COVID-19 хворіють 191 366 осіб, що на 4 712 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (560), Харківській (520), Житомирській (484), Хмельницькій (450) областях.

За минулу добу було зареєстровано 7 395 підозр на COVID-19.