Президент Польщі Дуда захворів на COVID-19
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У президента Польщі Анджея Дуди виявили коронавірус.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив прессекретар глави держави Блажей Спіхальський у твітері.
За його словами, Дуда здав тест напередодні, результат виявився позитивним.
"Президент почувається добре. Ми постійно контактуємо з відповідними медичними службами", - зазначив прессекретар.
Спіхальський також повідомив про наміри піти на самоізоляцію.
Як повідомлялося, 12-13 жовтня президент Польщі відвідав Україну з офіційним візитом.