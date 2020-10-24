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Предстоятель Церкви Кіпру згадав Епіфанія на літургії. Це означає визнання ПЦУ, - Порошенко

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Предстоятель Церкви Кіпру згадав Епіфанія на літургії. Це означає визнання ПЦУ, - Порошенко
Церква Кіпру визнає автокефалію Української православної церкви.

Про це повідомив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Предстоятель однієї із найдавніших і найавторитетніших церков, автокефалія якої була визнана III Вселенським собором, згадав ім'я митрополита Епіфанія в Диптиху під час спільної із членами Синоду Кіпрської церкви літургії. Це, як відомо, є актом визнання автокефалії ПЦУ і знаком встановлення повного євхаристійного спілкування", - написав він.

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Предстоятель Церкви Кіпру згадав Епіфанія на літургії. Це означає визнання ПЦУ, - Порошенко 01

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Зелі до того діла немає.
    Армія не його. Мова не його. Церква не його.
  • 18c49ed2
    Предстоятель Церкви Кіпру згадав Епіфанія на літургії. Це означає визнання ПЦУ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2917
  • Шрек Баблокат
    Это прекрасное и важное для Украины и для Автокефальной Православной Церкви Украины событие..
    но еще я хочу напомнить, что у РПЦ нет Томоса на Патриаршество(вообще нет, не получали), а Томос на автокефалию содержит около 70 поддельных подписей, т.е. это липовый сфальсифицированный документ..
    таким образом, РПЦ это секта, а прихожане РПЦ и УПЦ МП это сектанты..
    Правда на стороне Украины!!!
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