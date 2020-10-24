Місцеві вибори-2020: від початку кампанії відкрито понад 600 кримінальних проваджень, складено 1676 адмінпротоколів. ІНФОГРАФІКА

Від початку виборчої кампанії (із 5 вересня до 24 жовтня включно) до органів Національної поліції України надійшло 7877 заяв і повідомлень про порушення виборчого законодавства. Загалом розпочато 622 кримінальні провадження.