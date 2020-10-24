Новини

Зеленський побажав Дуді якнайшвидшого одужання від коронавірусу

2 69937
Зеленський побажав Дуді якнайшвидшого одужання від коронавірусу
Президент України Володимир Зеленський побажав хворому на COVID-19 президенту Польщі Анджею Дуді якнайшвидшого одужання.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у твітері в суботу, передає Цензор.НЕТ.

"Мені дуже шкода, що COVID-19 торкнувся особисто Анджея Дуду. Я бажаю вам швидкого одужання!" - йдеться в пості.

Раніше прессекретар президента Польщі Блажей Спіхальський у твітері повідомив, що Дуда здав тест на COVID-19, результат виявився позитивним.

Дивіться також: У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського і Дуди. ВIДЕО

Як повідомлялося, 12-13 жовтня президент Польщі відвідав Україну з офіційним візитом.

Зеленський побажав Дуді якнайшвидшого одужання від коронавірусу 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Сам його заразив, та ще і тролить.
  • maravillo
    Під контроль хоч не взяв?
  • Прощай немытая раССея


    Йозеф Кнехт



    Порошенко витратив 100 млн. грн. на боротьбу з коронавірусом,а зеленський витратив ті ж 100 млн. на 5 дибільних питань. Хто знає, як ще зеленський міг би допомогти українцям подолати коронавірус?

    Зеленський побажав Дуді якнайшвидшого одужання від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3788
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини